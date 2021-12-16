Aralık ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım sona erdi. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı rakamlara odaklandı. Yeni haftanın ilk günlerinden bugüne kadar faiz kararıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Yurt içi piyasalarında veriler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı açıklandı mı? 16 Aralık TCMB PPK faiz kararı sonucu ne oldu? Faizler indirildi mi, arttı mı? İşte merak edilenler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?
Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Bugün saat 14:00'de gerçekleşecek olan toplantının ardından yılın son faiz kararı netleşmiş olacak.
MERKEZ BANKASI PPK FAİZ KARARI NE OLUR?
Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.
Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.
Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.
Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.