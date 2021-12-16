Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı açıklandı mı? 16 Aralık TCMB PPK faiz kararı sonucu ne oldu? Faizler indirildi mi, arttı mı?

Analistler, Fed'in karar metni ile Powell'ın açıklamalarının "güçlü ve net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



Fed'in ardından bugün Avrupa tarafında da ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararının beklendiğini bildirdi.

ECB'nin en son Mart 2016'da sıfıra çektiği politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, piyasaların esas odak noktası Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) konusunda izlenecek yola dair sinyaller olacak. İngiltere'de ise Omicron varyantına karşı alınan sert tedbirler nedeniyle BoE'den faiz artırımı beklentileri 2022'nin şubat ayına ötelense de dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi sonrası ilk hamlenin bugünkü toplantıda gelebileceğini düşünenlerin sayısının arttığı görülüyor.

Gelişmelerin ardından dün New York borsasında güne kararsız başlayan endeksler yönünü yukarı çevirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,2-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,4 seviyesinde yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, Omicron varyantına ilişkin endişeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, İngiltere'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 5,1 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dün Fed kararları öncesinde kapanan Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,66 geriledi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 artışla 1,1288'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratları ise ECB ve BoE toplantıları öncesi yeni güne alıcılı başladı.