16 Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Aralık Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödeme yapılan, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere verilen evde bakım maaşından ülke genelinde binlerce kişi faydalanıyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte tüm merak edilenler!