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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 08:52
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    • 16.12.2021 08:52
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    16 Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!

    16 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren sorgulanıyor. E-Devlet veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, aralık ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki; 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    16 Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 16 Aralık Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödeme yapılan, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere verilen evde bakım maaşından ülke genelinde binlerce kişi faydalanıyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte tüm merak edilenler!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

    1- İstanbul
    2- Tokat
    3- Çanakkale

    4- Ordu
    5- Diyarbakır
    6- Antalya
    7- Karabük

        8- Osmaniye
        9- Edirne
        10- Zonguldak
        11- Uşak
        12- Kocaeli



        13- Balıkesir
        14- Konya
        15- Samsun
        16- Niğde

        17- Bilecik
        18- Afyonkarahisar
        19- Kahramanmaraş
        20- Manisa
        21- Sakarya
        22- Malatya

        23- Çorum
        24- Bursa
        25- Gaziantep
        26- Giresun

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

        Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
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        Haberler Ekonomi 16 Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!
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