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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 15:46
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    • 15.12.2021 15:54
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş adamlarına doları düşürme tavsiyesi: Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun

    Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Nebati, burada yeni ekonomik modelle ilgili sunum yaparken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, dolar kurunun düşmesi için Bakan'ın tavsiyesini yazdı. Bakan Nebati toplantıda iş adamlarına "Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun" dedi. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş adamlarıyla toplantısındaki detaylar...

    ’Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun’

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştu. İş dünyası temsilcileri, toplantı çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör '5 aksiyon adımı' başlığıyla toplantıda konuşulanları yazdı. İşte Güngör'ün o yazısı:

    Bu hafta iki kritik toplantı oldu. Birincisi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluşmasıydı. İkincisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi zirvesi…

    Bakan Nebati, iş dünyasıyla toplantısında yeni ekonomik modelle ilgili bir sunum yaptı. Beş aksiyon adımından bahsetti.

        Nedir bunlar?

        İlki dövize endeksli tahvil… Dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin alması, yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması… İhracın TL cinsi yapılması ancak kupon ve tahvil ana para ödemelerinin dövize endeksli olması…

        İkincisi primli altın toplama kampanyası… Bu konuda daha önce çalışmalar vardı. Ekonomi yönetimi yastık altında 300 milyar dolara yakın altın varlığı olduğunu düşünüyor.

            Bunların bankacılık sistemine girmesi için birtakım teşvikler üzerinde çalışılıyor. Esasında, daha önce kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) geliştirmişti.

            Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabiliyor, diledikleri zaman da ya altın ya da nakit olarak çekebiliyor. Şimdi bu sistemin daha nitelikli hale getirilip, altınını getiren vatandaşa da teşvik verilerek, yaygınlaştırılması gündemde…

            Üçüncüsü depozito koruma fonu

                Dördüncüsü KOBİ kitle fonlaması… Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hayata geçirdiği bir sistem var. Finansman kaynaklarına erişmekte dezavantajlı konumdaki girişimler, KOBİ'ler, start-up'lar bu yolla fon sağlıyor. Bunun da daha yaygınlaştırılması planlanıyor.

                Beşinci olarak da endüstri bölgeleri…

                Biliyorum, döviz kuru, enflasyon, yeni ekonomik program ne olacak diyorsunuz…

                    Öğrendiğime göre, toplantıda Bakan Nebati, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylemiş… İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş…

                    Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…

                    Sanırım o da işin esprisi…
                        Ticarette oyun kuralları değişiyor
                        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş adamlarına doları düşürme tavsiyesi: Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun
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