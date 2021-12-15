Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş adamlarına doları düşürme tavsiyesi: Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun

Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabiliyor, diledikleri zaman da ya altın ya da nakit olarak çekebiliyor. Şimdi bu sistemin daha nitelikli hale getirilip, altınını getiren vatandaşa da teşvik verilerek, yaygınlaştırılması gündemde…