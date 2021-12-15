Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş adamlarına doları düşürme tavsiyesi: Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştu. İş dünyası temsilcileri, toplantı çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör '5 aksiyon adımı' başlığıyla toplantıda konuşulanları yazdı. İşte Güngör'ün o yazısı:
Bu hafta iki kritik toplantı oldu. Birincisi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluşmasıydı. İkincisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi zirvesi…
Bakan Nebati, iş dünyasıyla toplantısında yeni ekonomik modelle ilgili bir sunum yaptı. Beş aksiyon adımından bahsetti.