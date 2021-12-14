Türkiye'de e-ticaret zirve yaptı! 57 bin 540 liraya varan destek var

"e-ticarete yönelen girişimci sayısı devlet destekleri, teşvikler, vergi muafiyetleri ve şirket kurma süreçlerinin kolaylaşmasıyla artıyor. e-ticaret için en çok tercih edilen şirket türleri arasında şahıs şirketleri ön plana çıkıyor. Daha kolay kurulan ve daha düşük masraflı olan şahıs şirketlerin kuruluşu 1-2 gün içinde tamamlanıyor."