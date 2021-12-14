Türkiye'de e-ticaret zirve yaptı! 57 bin 540 liraya varan destek var

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, e-ticaret hacmi 2021'in 6 ayında 161 milyar liraya yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde e-ticaret hacmi 92 milyar lira seviyesindeydi. 2021'de e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı.
KURMAK KOLAY
e-ticaret yapmak isteyenlere devlet destekleri de sağlanıyor.
e-ticaret girişimcilerinin, yürürlüğe giren 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar' sayesinde pazara giriş ve dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri destekleniyor.