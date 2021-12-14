Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye'de e-ticaret zirve yaptı! 57 bin 540 liraya varan destek var

    Ticaret Bakanlığı verilerine göre, e-ticaret hacmi 2021’in 6 ayında 161 milyar liraya yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde e-ticaret hacmi 92 milyar lira seviyesindeydi. 2021’de e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı.

    1-2 günde e-ticaret

    Ticaret Bakanlığı verilerine göre, e-ticaret hacmi 2021'in 6 ayında 161 milyar liraya yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde e-ticaret hacmi 92 milyar lira seviyesindeydi. 2021'de e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı.

    KURMAK KOLAY
    e-ticaret yapmak isteyenlere devlet destekleri de sağlanıyor.

    e-ticaret girişimcilerinin, yürürlüğe giren 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar' sayesinde pazara giriş ve dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri destekleniyor.

        Bakanlık, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9 bin 590 liraya kadar destekliyor. Destekten Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasında bulunan Bakanlık onaylı e-ticaret siteleri için faydalanılabiliyor.

        Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için site başına en fazla 2 yıl destekten yararlanabiliyor. Böylece toplamda 57 bin 540 liraya varan destek alınabiliyor.

        e-ticaret alanında faaliyet göstermek ve online pazaryerleri ile işbirliği yapmak isteyen girişimcilerin şirketleşme sürecine destek verdiklerini ifade eden IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, şu bilgileri verdi:

            "e-ticarete yönelen girişimci sayısı devlet destekleri, teşvikler, vergi muafiyetleri ve şirket kurma süreçlerinin kolaylaşmasıyla artıyor. e-ticaret için en çok tercih edilen şirket türleri arasında şahıs şirketleri ön plana çıkıyor. Daha kolay kurulan ve daha düşük masraflı olan şahıs şirketlerin kuruluşu 1-2 gün içinde tamamlanıyor."

            GİRİŞİMCİYE 5 TAVSİYE
            WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok girişimcilere şu tavsiyeleri verdi:

            Öncelikli olarak satılacak ürüne karar verin.
            İyi bir pazar araştırması yapın.


                Satmayı düşündüğünüz ürün dikeyinde rakipleri inceleyin.
                İş planı hazırlayıp, buna uygun aksiyon alın.
                Ürünü doğru konumlandırmak, satış planını kurgulamak önemli.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ticarette oyun kuralları değişiyor
                Haberler Ekonomi Türkiye'de e-ticaret zirve yaptı! 57 bin 540 liraya varan destek var
                    SON DAKİKA