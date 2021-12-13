14 Aralık anlık canlı altın fiyatları: 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi de altın fiyatları olarak karşımıza çıktı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 808,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Aralık anlık canlı altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 808,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.306,00 lira, Cumhuriyet altını 5.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 808,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|794,80
|795,00
|807,80
|808,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|5.239,00
|5.260,00
|5.325,00
|5.346,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|725,00
|729,00
|737,00
|741,00
|Lira(Tam) Ziynet
|5.120,00
|5.140,00
|5.204,00
|5.224,00
|Yarım Ziynet
|2.560,00
|2.570,00
|2.602,00
|2.612,00
|Çeyrek Ziynet
|1.280,00
|1.285,00
|1.301,00
|1.306,00