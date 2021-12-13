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    • Ekonomi
    • 14.12.2021 06:23
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    • 14.12.2021 06:23
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    14 Aralık anlık canlı altın fiyatları: 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Pek çok kişinin birikim ya da yatırım topladığı bilinen altın fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sabah saatleriyle birlikte alış satış fiyatları merak konusu olmaya başladı. Dün kapanışta çeyrek altın 1.306,00 lira, Cumhuriyet altını 5.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 808,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Aralık anlık canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın ikinci işlem gününde vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi de altın fiyatları olarak karşımıza çıktı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 808,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Aralık anlık canlı altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 808,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.306,00 lira, Cumhuriyet altını 5.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 808,00 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 794,80 795,00 807,80 808,00
    Cumhuriyet Ata Lira 5.239,00 5.260,00 5.325,00 5.346,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 725,00 729,00 737,00 741,00
    Lira(Tam) Ziynet 5.120,00 5.140,00 5.204,00 5.224,00
    Yarım Ziynet 2.560,00 2.570,00 2.602,00 2.612,00
    Çeyrek Ziynet 1.280,00 1.285,00 1.301,00 1.306,00

        ALTININ KİLOGRAMI 814 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 798 bin lira, en yüksek ise 838 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 814 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 889 milyon 329 bin 438,10 lira, işlem miktarı ise 1.109,42 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 929 bin 546,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, T. Halk Bankası, Denizbank ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 14 Aralık anlık canlı altın fiyatları: 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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