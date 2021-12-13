14 Aralık anlık canlı altın fiyatları: 0.25, 0.50, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 889 milyon 329 bin 438,10 lira, işlem miktarı ise 1.109,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 929 bin 546,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, T. Halk Bankası, Denizbank ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.