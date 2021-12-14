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    KOSGEB hemen veriyor! Girişimciye 375 bin TL: Hangi alanlarda destek var?

    İş fikri olanlara KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...

    Çığıl Ön Yener
    Girişimciye 375 bin TL

    Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında.

    Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor. Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor. Desteklerden yararlanmak kolay. İşte desteklerin şartları:

    KİMLER BAŞVURABİLİR?
    Destek programından yararlanabilmek için şu şartları sağlamak gerekiyor:

        İşletme Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı.
        KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmalı.


        Geleneksel Girişimci Programı için geleneksel girişimci eğitiminin, İleri Girişimci Programı için ileri girişimci eğitiminin tamamlanması şart.
        Girişimcilik eğitimi işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmalı.
        Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı.


        İşletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı.
        Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekli.


            Girişimcinin destek sürecinde başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması şart.
            İleri Girişimci Programı'na başvuru için işletme, İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet göstermeli.

            HANGİ ALANLARDA DESTEK VAR?
            2 programda da kuruluş, performans ve sertifika desteği var. İleri Girişimci Programı'nda ayrıca makine-teçhizatyazılım ve danışmanlık desteği sağlanıyor. İşte bu destekler:

            KURULUŞ: Sermaye şirketine 10 bin, gerçek kişi statüsündekine 5 bin lira.
            PERFORMANS: Üst limit her performans dönemi için 20 bin, 2 dönem için 40 bin lira. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya 1. derecede şehit yakını ise her dönem için ilave 5'er bin lira.


                SERTİFİKA: 5 bin lira.
                MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM: Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 100 bin, ortayüksek teknoloji seviyesindekilere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesindekilere 300 bin lira ödenir. Destek oranı yüzde 75. Makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise orana yüzde 15 ilave edilir.
                MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: Üst limit 10 bin lira. Destek oranı yüzde 75.
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                Haberler Ekonomi KOSGEB hemen veriyor! Girişimciye 375 bin TL: Hangi alanlarda destek var?
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