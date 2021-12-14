KOSGEB hemen veriyor! Girişimciye 375 bin TL: Hangi alanlarda destek var?

KURULUŞ: Sermaye şirketine 10 bin, gerçek kişi statüsündekine 5 bin lira.

PERFORMANS: Üst limit her performans dönemi için 20 bin, 2 dönem için 40 bin lira. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya 1. derecede şehit yakını ise her dönem için ilave 5'er bin lira.