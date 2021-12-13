AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu. Öte yandan, eylül ayına ilişkin cari işlemler fazlası 1 milyar 625 milyon dolardan 1 milyar 674 milyon dolara revize edildi.



Ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 55 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 240 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 806 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 691 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 399 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon dolar, 61 milyon dolar ve 328 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 480 milyon dolar net artış gözlendi.