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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 09:56
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    • 13.12.2021 09:56
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    Emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur SSK işçisi emekli maaş zam oranı ne zaman belli olacak?

    Emekli maaşına yapılacak zam oranı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar asgari ücret görüşmelerinin 4. gününde arama motorları üzerinden diğer maaşlara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalarını arttırdı. Bu kapsamda Yaklaşık 13 milyon emekli de maaşındaki zam oranını bekliyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur SSK işçisi emekli maaş zam oranı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen son gelişmeler

    Emekli maaşları ne kadar olacak?

    Milyonlarca emekli büyük bir heyecanla maaşlarına zam yapılacak tutarı beklemeye başladı. Bugün asgari ücret görüşmelerinin dördüncüsü yapılıyor. Görüşmeler yapılırken aynı zamanda emekli maaşlarına yapılacak artış merak ediliyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur SSK işçisi emekli maaş zam oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor.

    Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.

    Temmuz ve Kasım ayı baz alınarak açıklanan resmi rakamlara göre yapılan hesaplamalarda ise 5 aylık dönem için %10,48 oranında enflasyon gerçekleştiği görüldü. Yeni oranların belli olması için 6 aylık rakamların hesaplanması gerekiyor. Sadece son bir verinin daha açıklanması ile Aralık ayının rakamlarına göre oranlar netlik kazanacak.

    Şimdiye kadar açıklanan veriler baz alındığında ise enflasyon rakamları kapsamında SSK ve Bağ Kur emeklileri için mevcut orana göre 785 TL seviyesinde bir artış görülüyor. Söz konusu oranlar uygulanırsa en yüksek emekli maaşı ise bu oranlardan sonra 8 bin 277 liraya kadar yükselecek.

    EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM NEDİR?

    TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarında yüzde 10,48 oranında bir artış olması düşünülüyor.

        5 aylık rakamlar baz alınarak yapılan hesaplamaların yanı sıra Aralık ayında da artması beklenen enflasyon nedeniyle yapılacak zam oranının en az yüzde 10'un üzerinde olması bekleniyor. Buna en düşük ve en yüksek emekli maaşlarında son durum da netlik kazanmaya başladı.

        Söz konusu rakamlara göre zamlı emekli maaşları ile aylıkların şu şekilde olması bekleniyor:

        Bağ Kur Tarım Emeklileri: 2.063 TL

        Bağ Kur Esnaf Emeklileri: 2.596 TL

        SSK Emeklisi (2000 Yılından Önce Emekli Olan): 2.899 TL

        SSK Emeklisi (2000 Yılından Sonra Emekli Olan): 1.797 TL
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        Haberler Ekonomi Emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur SSK işçisi emekli maaş zam oranı ne zaman belli olacak?
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