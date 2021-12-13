Emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur SSK işçisi emekli maaş zam oranı ne zaman belli olacak?

Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.

Temmuz ve Kasım ayı baz alınarak açıklanan resmi rakamlara göre yapılan hesaplamalarda ise 5 aylık dönem için %10,48 oranında enflasyon gerçekleştiği görüldü. Yeni oranların belli olması için 6 aylık rakamların hesaplanması gerekiyor. Sadece son bir verinin daha açıklanması ile Aralık ayının rakamlarına göre oranlar netlik kazanacak.