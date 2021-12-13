En az 750 TL, en fazla 2.000 TL ek ödeme veriliyor! Emeklilere duyuru yapıldı! Geri ödemesiz...

Bankalar, 2017'den bu yana emekli maaşı ödedikleri müşterilerine 3 senede bir promosyon adı altında belli bir miktarda ödeme yapıyor. Fakat son dönemlerde vatandaşlar arasında 'promosyonların' arttığına yönelik mesajlar dolaşmaya başladı. Bu anlamda Yapı Kredi Bankası duyurdu! Emekli Vatandaşlara 2000 TL nakit verecek. Yapı Kredi Bankası resmi hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere özel nakit promosyonunu sundu. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankasına taşıyan vatandaşlara ön koşulsuz 2000 TL nakit promosyonu verecek. 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan kampanya 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
1 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç sene zamanınca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.
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2.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon müracaatı işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri Etkileşim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.
Sosyal Emniyet Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, şartların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.