En az 750 TL, en fazla 2.000 TL ek ödeme veriliyor! Emeklilere duyuru yapıldı! Geri ödemesiz...

DİĞER BANKALARIN PRMOSYON ÖDEMELERİ

AKBANK

Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 sene zamanınca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar amacıyla toplam promosyon: 1.750 TL

Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar amacıyla toplam promosyon: 2100

Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar amacıyla toplam promosyon: 2500

İŞBANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile oluşturulan uyuşma tarafında 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında sahip olunan maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

3 sene vakit ile emekli maaşlarını İş Bankası vasıtasıyla almayı taahhüt etmeleri halinde, İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* sonrasında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen bütün emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üstünden hesaplamaları yapılır ve 3 sene peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.875 TL,

2.500 TL ve üstünde maaşlar amacıyla 2.000 TL