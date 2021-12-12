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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 10:32
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    • 13.12.2021 10:32
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    Evde bakım maaşı için başvurular nasıl yapılır? Evde bakım aylığını almak için şartlar neler? Hesaba ne zaman yatıyor?

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay yaşlı ve hasta vatandaşlar için şartları karşılaması durumunda destek veriyor. Evde bakım aylığı her ay belirlenen tarihler arasında hesaplara yatıyor. Evde bakım aylığını almak için şartlar neler? Evde bakım maaşı için başvurular nasıl yapılır? Hesaba ne zaman yatıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki kimler bu destek yararlanabilir? İşte şartlar...

    takvim.com.tr
    Evde bakım aylığını almak için şartlar neler?

    Tüm illerden vatandaşlar sıklıkla Evde bakım aylığını almak için şartlar neler? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yaşlı ve engelli hastası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen bu destek rahat bir nefes aldırıyor ve ilk kez başvuru yapacak olanlar bazı bilgilere ihtiyaç duyuyor. Peki Evde bakım maaşı için başvurular nasıl yapılır? Her ay belirlenen tarihlerde ödenen evde bakım ağlığı hesaba ne zaman yatıyor? İşte ayrıntılar…

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    Evde bakım maaşı destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı için başvurular nasıl yapılır? Evde bakım aylığını almak için şartlar neler? Hesaba ne zaman yatıyor?
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