12 Aralık canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL?

12 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı hakkında sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Birikim yapanlar altın fiyatlarının seyrini merak ediyor. Son aylarda ciddi bir yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıyı kazandırmaya devam ediliyor. İşte 12 Aralık altın fiyatları hakkında detaylar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
12 Aralık Pazar günü güncel altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
795,73
795,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.271,00
1.295,00
YARIM ALTIN FİYATI
2.545,00
2.599,00
TAM ALTIN FİYATI
5.104,47
5.203,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.289,00
5.369,00
ATA ALTIN FİYATI
5.312,00
5.361,00
14 AYAR ALTIN FİYATI
441,00
522,68
18 AYAR ALTIN FİYATI
582,23
582,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
720,77
748,64
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
2022'DE ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Ons Altın fiyatları bu hafta içerisinde dar bir bant aralığında hareket ederken; bugün açıklanan ABD Enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi.
Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1789 dolar seviyesine kadar yükseldi.