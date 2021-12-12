12 Aralık canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.