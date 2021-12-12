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    • Ekonomi
    • 12.12.2021 09:28
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    • 12.12.2021 09:28
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    12 Aralık canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL?

    12 Aralık Pazar günü altın fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Yatırım yapmak isteyenler son dönemde yaşanan fiyatlardaki hareketlilik nedeniyle önümüzdeki günlerde altının seyrinin ne olacağını merak edip araştırıyor. Eylül ayından bu yana ciddi bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, yatırıcımsını kazandırmaya devam ediyor. Analistler omicron varyantına dair endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Yapmış olduğu birikimle altın almak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar piyasalardaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, ! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 12 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    12 Aralık canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL?

    12 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı hakkında sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Birikim yapanlar altın fiyatlarının seyrini merak ediyor. Son aylarda ciddi bir yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıyı kazandırmaya devam ediliyor. İşte 12 Aralık altın fiyatları hakkında detaylar...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    12 Aralık Pazar günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

    GRAM ALTIN FİYATI
    795,73

    795,87

    ÇEYREK ALTIN FİYATI
    1.271,00
    1.295,00

    YARIM ALTIN FİYATI
    2.545,00
    2.599,00

    TAM ALTIN FİYATI
    5.104,47
    5.203,87

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI
    5.289,00
    5.369,00

    ATA ALTIN FİYATI
    5.312,00
    5.361,00

    14 AYAR ALTIN FİYATI
    441,00
    522,68

    18 AYAR ALTIN FİYATI
    582,23
    582,64

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    720,77
    748,64

    Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

    2022'DE ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

    Ons Altın fiyatları bu hafta içerisinde dar bir bant aralığında hareket ederken; bugün açıklanan ABD Enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi.

    Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1789 dolar seviyesine kadar yükseldi.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

        Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.

        Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.
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        Yürek yakan paylaşım
        Haberler Ekonomi 12 Aralık canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL?
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