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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 14:36
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    • 10.12.2021 14:36
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    Süt ne kadar? Süt fiyatları kaç TL oldu? 2021 Aralık BİM, A101, ŞOK süt fiyat listesi!

    Süt fiyatları son günlerde merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Marketlere alışveriş yapmaya gidecek olan vatandaşlar süt fiyat listesini araştırıyor. Peki, süt ne kadar? Süt fiyatları kaç TL oldu? İşte 2021 Aralık BİM, A101, ŞOK süt fiyat listesi!

    Süt ne kadar oldu?

    Süt fiyatları arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, süt ne kadar? Süt fiyatları kaç TL oldu? 2021 Aralık BİM, A101, ŞOK süt fiyat listesi son durum nedir? İşte bilgiler...

    A101 SÜT FİYATLARI
    Birşah Süt Yağlı 1 L 5,25 TL

    ŞOK SÜT FİYATLARI
    Mis Uht Süt Yağlı 1 Lt 5,25 TL
    Mis Uht Süt Yarım Yağlı 1 Lt 4,90 TL
    Mis Süt Uht Yağsız 1 Lt 5,75 TL

        SÜT HAKKINDA BİLGİLER

        Süt, dişi memelilerin yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek olan beyaz bir sıvıdır. Ayrıca bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz suya ve erkek balığın tohumuna da süt denir.

        Süt, insanların doğumlarından itibaren aldıkları ilk besindir. İlk günlerinde annelerinin sütüyle beslenen bebeklere, daha sonraları hem anne sütü hem de hayvani sütler verilir. Anne sütü, insan vücudu tarafından üretilemeyen esansiyel amino asitler ve yağ asitlerini içermesinden dolayı zengin bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda içerdiği kalsiyum ile diş ve kemik gelişiminin tamamlanmasında birincil rol oynar.

        Anne sütünden kesildikten sonra ekstra hayvani sütlerin tüketimi, çocukların ileride laktoz intoleransı riskini arttırır. İnek sütü yüksek yağ ve kalori içeriği nedeniyle, eğer tüketiliyorsa, çok dikkat edilmesi ve olabildiğince azaltılması gerekir.
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        Haberler Ekonomi Süt ne kadar? Süt fiyatları kaç TL oldu? 2021 Aralık BİM, A101, ŞOK süt fiyat listesi!
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