Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…

Vatandaşlar ekonomi gündeminde Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle yatırımclar halka arz firmalarını yakından takip ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuru yapan şirketler arasına katılan ve halka arzı onaylanan şirket Pasifik GYO ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO hisse kodu nedir, fiyatı ne kadar? İşte konuya dair tüm bilgiler…
PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.
Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek.
Pasifik GYO halka arzında 67.5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1.1 milyar civarında olacak ve bu çerçevede şirketin yüzde 25.23'lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, bu büyüklük 1.3 milyar liraya kadar çıkabilecek. Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak.
Halka arz edilecek payların, yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiş durumda bulunuyor.
Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow'larda kurumsal yatırımcılardan olumlu dönüşler aldıklarını kaydederken, özellikle gayrimenkule yönelik 'talep patlamasının' yaşandığı ve borsanın rekor tazelediği mevcut dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule, hem borsaya yatırım yapma fırsatını sunduklarını anlattı.