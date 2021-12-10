Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…

Pasifik GYO halka arzında 67.5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1.1 milyar civarında olacak ve bu çerçevede şirketin yüzde 25.23'lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, bu büyüklük 1.3 milyar liraya kadar çıkabilecek. Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak.

Halka arz edilecek payların, yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiş durumda bulunuyor.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow'larda kurumsal yatırımcılardan olumlu dönüşler aldıklarını kaydederken, özellikle gayrimenkule yönelik 'talep patlamasının' yaşandığı ve borsanın rekor tazelediği mevcut dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule, hem borsaya yatırım yapma fırsatını sunduklarını anlattı.