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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 13:40
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    • 11.12.2021 13:40
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    Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…

    Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan şirketlerin sayısı günden güne artıyor ve yatırımcılar yakından takip ederek bilgi edinmek istiyor. İşte Pasifik GYO halka arz ile ilgili tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Pasifik GYO halka arz ne zaman?

    Vatandaşlar ekonomi gündeminde Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle yatırımclar halka arz firmalarını yakından takip ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuru yapan şirketler arasına katılan ve halka arzı onaylanan şirket Pasifik GYO ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO hisse kodu nedir, fiyatı ne kadar? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

    Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek.

    Pasifik GYO halka arzında 67.5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1.1 milyar civarında olacak ve bu çerçevede şirketin yüzde 25.23'lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, bu büyüklük 1.3 milyar liraya kadar çıkabilecek. Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak.

    Halka arz edilecek payların, yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiş durumda bulunuyor.

    Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow'larda kurumsal yatırımcılardan olumlu dönüşler aldıklarını kaydederken, özellikle gayrimenkule yönelik 'talep patlamasının' yaşandığı ve borsanın rekor tazelediği mevcut dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule, hem borsaya yatırım yapma fırsatını sunduklarını anlattı.

        Erdoğan, "Proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz Merkez Ankara ve Next Level İstanbul projeleri var. Merkez Ankara projemiz Türkiye'nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi; Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kırıyor. Next Level İstanbul ise Levent'in Etiler girişinde, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Gelecek dönemde özellikle İstanbul'da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Diğer GYO'lardan da ayrışıyoruz. Kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO kurduk; bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz" dedi.

        Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30'u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Fatih Erdoğan, gelirin yüzde 70'lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

        Erdoğan, bu sayede proje finansmanlarının borçlanma yoluna gidilmeden sağlanacağını anlatırken, "Yeni projeler yapmaya devam ederken, kârını paylaşmak önceliğimiz olacak... Temettü planımız ise; projelerimizi bitirdikçe, tamamlandıkları zaman temettü olarak dağıtmak da istiyoruz. Bunu her proje bitişinde değerlendireceğiz" diye konuştu. Gayrimenkul şirketlerine bu halka açılmanın bir örnek olabileceğini anlatan Erdoğan, bu sayede yeni halka açılmalar gelebileceğini dile getirdi.

        Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan, 2021 yılında üç halka arz gerçekleştirdiklerini belirtirken, özellikle son 3-4 aydır yatırımcının GYO hisselerine çok yoğun bir ilgisi olduğunu ifade etti. GYO endeksinin derinliğinin arttığını, hacminin yükseldiğini belirten Seyhan, Pasifik GYO için gerçekleştirdikleri roadshow'larda ABD, Avrupa ve Asya fonlarının ilgisini gördüklerini anlattı.
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