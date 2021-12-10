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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 10:21
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    • 10.12.2021 10:22
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    ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Kasım ayı enflasyon verileri sonrası altın ve dolar ne kadar oldu?

    ABD enflasyon verileri hakkında araştırmalar hız kazandı. Altın ve döviz kurlarında yaşanacak gelişmeler nedeniyle gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayı içerisinde açıklanan enflasyon verisi son 31 yılın en yüsek seviyesi olarak duyurulmuştu. Piyasalar, FED faiz politikasına yön verecek ve dolayısıyla altın ve dolar, euro kurlarının seyrini belirleyecek olan ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? ABD Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası dolar, euro, sterlin ve altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, ABD dışında pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar!

    Altın ve döviz kurları ABD enflasyon verisine çevrildi. FED faiz politikasını şekillendirecek ve dolayısıyla altın ve döviz kurlarında seyrine yön verecek olan ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Kasım ayı içerisinde açıklanan enflasyon verisi son 31 yılın en yüsek seviyesi olarak duyurulmuş Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 6,2 artarak beklentileri aşmıştı.

    ABD KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Kasım ayı enflasyon verileri 10 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi aynı zamanda FED faiz kararına yön verecek.

    ABD'Lİ BANKA YÖNETİCİLERİ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

    ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun Üst Yöneticisi Charlie Scharf, çoğu sektörde fiyatların önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist endişeleri gidermek için daha hızlı hareket etmesinin gerekebileceğini ifade etti.

    Scharf, Goldman Sachs ABD Finansal Hizmetler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Çoğu endüstride girdi fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğini dile getiren Scharf, iş gücü sıkıntısı ve ücret artışlarının "son derece gerçek" olduğunu söyledi.

    Scharf, enflasyonun "çok gerçek" olduğunu vurgulayarak, Fed'in daha hızlı hareket etmesi gerekebileceğini kaydetti.

        ENFLASYONUN BİR SÜRE DAHA YÜKSEK OLMASI BEKLENTİSİ

        Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon da CNBC'ye verdiği röportajda, enflasyonun bir dönem daha yüksek olmasını beklediğini aktardı.

        Enflasyonun bir süreliğine trendin üzerinde devam etmesi yönünde makul bir risk olduğuna işaret eden Solomon, dikkatli olunması ve risklerin uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

        Solomon, küresel finans piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek, "Hala salgından tamamen çıkmış değiliz. Bundan kaynaklanan bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ekonomik aktiviteyi etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde daha düşük getiri beklediğini de belirten Solomon, "Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde ve diğer birçok varlıkta son birkaç yılda gördüğümüz aynı getiri oranlarını görmeyeceğimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.
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        Haberler Ekonomi ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Kasım ayı enflasyon verileri sonrası altın ve dolar ne kadar oldu?
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