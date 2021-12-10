ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Kasım ayı enflasyon verileri sonrası altın ve dolar ne kadar oldu?

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, ABD dışında pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar!
Altın ve döviz kurları ABD enflasyon verisine çevrildi. FED faiz politikasını şekillendirecek ve dolayısıyla altın ve döviz kurlarında seyrine yön verecek olan ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Kasım ayı içerisinde açıklanan enflasyon verisi son 31 yılın en yüsek seviyesi olarak duyurulmuş Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 6,2 artarak beklentileri aşmıştı.
ABD KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Kasım ayı enflasyon verileri 10 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi aynı zamanda FED faiz kararına yön verecek.
ABD'Lİ BANKA YÖNETİCİLERİ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ
ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun Üst Yöneticisi Charlie Scharf, çoğu sektörde fiyatların önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist endişeleri gidermek için daha hızlı hareket etmesinin gerekebileceğini ifade etti.
Scharf, Goldman Sachs ABD Finansal Hizmetler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çoğu endüstride girdi fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğini dile getiren Scharf, iş gücü sıkıntısı ve ücret artışlarının "son derece gerçek" olduğunu söyledi.
Scharf, enflasyonun "çok gerçek" olduğunu vurgulayarak, Fed'in daha hızlı hareket etmesi gerekebileceğini kaydetti.