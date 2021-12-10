ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Kasım ayı enflasyon verileri sonrası altın ve dolar ne kadar oldu?

Solomon, küresel finans piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek, "Hala salgından tamamen çıkmış değiliz. Bundan kaynaklanan bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ekonomik aktiviteyi etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde daha düşük getiri beklediğini de belirten Solomon, "Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde ve diğer birçok varlıkta son birkaç yılda gördüğümüz aynı getiri oranlarını görmeyeceğimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.