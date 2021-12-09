MKK kayıtlı varlıkların piyasa değeri 3 trilyon TL’yi aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kayden saklaması yapılan menkul kıymetlerin toplam değerinin 3 trilyon lirayı aştığını bildirdi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yerli/yabancı tüm yatırımcılara ait hesap bilgilerini güvenle saklayan MKK'da kayden saklaması yapılan menkul kıymetlerin toplam değeri 7 Aralık itibarıyla 3,03 trilyon liraya yükseldi.
Kayden saklanan menkul kıymetlerin 2,36 trilyon lirası pay senedi, 320,2 milyar lirası yatırım fonu, 195,2 milyar lirası devlet iç borçlanma senedi, 152,5 milyar lirası özel sektör borçlanma aracı ve 432,9 milyon lirası yapılandırılmış ürünler olarak kayıtlara geçti.