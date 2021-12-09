MKK kayıtlı varlıkların piyasa değeri 3 trilyon TL’yi aştı

Kayden saklanan menkul kıymetlerin 2,36 trilyon lirası pay senedi, 320,2 milyar lirası yatırım fonu, 195,2 milyar lirası devlet iç borçlanma senedi, 152,5 milyar lirası özel sektör borçlanma aracı ve 432,9 milyon lirası yapılandırılmış ürünler olarak kayıtlara geçti.