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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 08:05
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    • 10.12.2021 08:05
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    Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL artacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022?

    Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022? Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL artacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı 2022 asgari ücret zammı ile ilgili gelişmelere, yapılacak açıklamalara çevrildi. Bir yandan da aylık olarak evde bakım maaşı desteğinden yararlanan vatandaşlar ne kadar zam yapılacağını, kaç liraya çıkacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL artacak?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ekonomi gündeminin gözdesi asgari ücret konusu ve yapılacak zam oranına göre diğer alanlarda da verilen desteklerde farklılıklar olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı bugün gerçekleşecek ve gözler çıkacak karara çevrildi. Peki Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL artacak? Evde bakım maaşından kimler yararlanabilir, şartlar neler? İşte ayrıntılar…

    EVDE BAKIM MAAŞI ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

    Asgari ücret 2022 zammı henüz belli olmadı, belli olduğunda evde bakım maaşında ne kadar artış olacağı da açıklanacak.

    Geçtiğimiz sene Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş, böylece evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaşmıştı.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

    Evde bakım maaşı destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL artacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022?
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