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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 09:32
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    • 10.12.2021 09:33
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    Ağır, orta, hafif iş kolu asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ağır - tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?

    Asgari ücret toplantısından çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Bu gelişmeler üzerine "Ağır iş kolu" olarak çalışan vatandaşlar kendilerinin ne kadar zam alacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 AGİ zammı ne kadar yapıldı? İşte konuya dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ağır - tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar 2022?

    Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için son aşamaya geliniyor. Bugün düzenlenen asgari ücretin üçünçü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) başladı. Toplantıda yeni ücretin açıklanması vatandaşlar tarafından bekleniyor. Toplantı öncesi TİSK Başkanı Burak Akkol, "Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Asgari ücret zammının gündeme gelmesiyle "Ağır iş kolu" olarak çalışan vatandaşlar kendilerinin ne kadar zam alacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak 2022? Ağır iş kolu, orta iş kolu, hafif iş kolu asgari ücret ne kadar oldu 2022? İşte merak edilenler...

    AĞIR İŞ KOLLARI NELERDİR, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAM ÖNERİSİ NE KADAR?

    Asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

    ÜÇÜNCÜ RANDEVUDA TOPLANTI BAŞLADI
    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısı yapılıyor.

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.

    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülüyor.

    Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

        HIZLI BİTİRMEK İSTİYORUZ
        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda herhangi bir rakam önerisi olmadığını belirterek, "Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.


        6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Toplantı öncesinde ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, asgari ücretin tespitine ilişkin oldukça zorlu bir süreç yönetildiğini dile getirerek, "Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz. Bakanlığımızın anketi vardı. Oradan çok istifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye de devam ediyoruz. Küçük, orta ve büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Kamunun, sivil toplum ve meslek örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı" dedi.

        "BU SENE İŞVEREN FEDAKARLIK YAPSIN, DESTEK VERSİN, ÇALIŞANLARIN DA RIZASI İLE ÜÇLÜ BİR İMZA ARAYIŞINDAYIZ"

        Asgari ücret konusunda bu yıl üçlü imza istediklerini ifade eden Akkol, "Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ'in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu" diye konuştu.

        "ÇALIŞANLARIN EZİLMEYECEĞİ AMA BİR TARAFTAN DA UZUN VADELİ YATIRIM, İSTİHDAM DÖNGÜSÜNÜ KIRMAYACAK BİR ASGARİ ÜCRET ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ"
        Asgari ücretin tek bir mutabakatla bitirilerek gündem konusu olmaktan çıkarmak istediklerini belirten Akkol, "Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

        "VERGİ İNDİRİMİ VEYA TEŞVİK KONUSU ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"
        Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, "Görüşler, analizler birbirleri ile paylaşılıyor. Bu sene her zamankinden kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden ve çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor.

        Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi" dedi. Akkol, açıklamasının ardından 3. toplantıya katılmak üzere salondan ayrıldı.


        BAKAN ANKETİ AÇIKLADI

        Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

        İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi bugün açıklanabileceğini söylemişti. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

        ÜMİT EDERİZ Kİ BU HAFTA ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLARIZ

        TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunuyor. Yeni asgari ücretin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" ifadesini kullandı.


        AYNI ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ

        Öte yandan Kabine sonra 2022 asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde aynı anlayışla hareket ediyoruz." dedi.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        AGİ'DE VERGİ KAYBINA FORMÜL
        Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Türk-İş ev sahipliğinde 2.5 saat süren ikinci toplantının en önemli başlığı 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı oldu.

        İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

        Gelen son haberlere göre, işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.


        ASGARİ ÜCRET VE AGİ KARARINDA TÜİK TESPİTİ ETKİLİ OLACAK
        Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. TİSK ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Sabah'ta yer alan habere göre, görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili olacak. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

        2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESABINDA VERGİ DETAYI


        Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

        "AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN"

        Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekâr değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekâr işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

            YENİ AGİ'LER KAÇ TL OLACAK? İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARI

            Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

            FORMÜL UYGULANABİLİRSE YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAK

            Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.


            AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.
            Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

            AGİ ASGARİ ÜCRETTE BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

            AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.

            Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.



            İŞTE ARTIŞ UYGULANIRSA YÜZDE 30 FORMÜLÜNE GÖRE AGİ 2022 TABLOSU
            ............2021.................................2022 (yüzde 30 zamlı)...

            BEKAR AGİ ÜCRETİ
            Bekâr 268,31TL..................................348,80......

            EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR
            Evli eşi çalışmayan 321,98 TL..................418,57....
            Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL......470,88....
            Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL......523,21.....
            Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL.......592,96....
            Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL.......592,96....
            Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL........592,96...

            EVLİ EŞİ ÇALIŞAN AGİ TABLOSU (ESKİ-YENİ)
            Evli eşi çalışan: 268,162 TL......................348,80...
            Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL...........401,12....
            Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80...............453,45...
            Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL..........523,21....
            Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL...........558,09...
            Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL.........592,96.....

            ASGARİ ÜCRETTE ÖNEMLİ VERİLER
            BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50
            SGK PRİMİ % 14 500,85
            İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78
            GELİR VERGİSİ % 15 187,82
            ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31
            DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15
            KESİNTİLER TOPLAMI 751,60
            NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90
            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
            BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50
            SGK PRİMİ % 15.5 554,51
            İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55
            İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 4.203,56
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            Haberler Ekonomi Ağır, orta, hafif iş kolu asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ağır - tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?
                SON DAKİKA