Ağır, orta, hafif iş kolu asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ağır - tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?

Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için son aşamaya geliniyor. Bugün düzenlenen asgari ücretin üçünçü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) başladı. Toplantıda yeni ücretin açıklanması vatandaşlar tarafından bekleniyor. Toplantı öncesi TİSK Başkanı Burak Akkol, "Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Asgari ücret zammının gündeme gelmesiyle "Ağır iş kolu" olarak çalışan vatandaşlar kendilerinin ne kadar zam alacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak 2022? Ağır iş kolu, orta iş kolu, hafif iş kolu asgari ücret ne kadar oldu 2022? İşte merak edilenler...
AĞIR İŞ KOLLARI NELERDİR, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAM ÖNERİSİ NE KADAR?
Asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ RANDEVUDA TOPLANTI BAŞLADI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısı yapılıyor.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülüyor.
Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.