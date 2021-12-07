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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 06:46
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    • 08.12.2021 06:47
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    Yılbaşı bilet fiyatları 2022 ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Büyük ikramiye…

    Aralık ayının ilk haftası yaşanırken tüm illerden vatandaşlar Yılbaşı bilet fiyatları 2022 ne kadar? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Umutlarını çekilişten çıkacak ikramiyeye baplayan ve zengin olmak için şansını denemek isteyenler her sene yılbaşına özel olarak satışa çıkan Milli Piyango bilet fiyatlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Yılbaşı büyük ikramiye tutarı 2022 yılında kaç TL olarak belirlendi? İşte merak edilen detaylar…

    takvim.com.tr
    Yılbaşı bilet fiyatları 2022 ne kadar?

    Yılbaşı bilet fiyatları 2022 ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Büyük ikramiye tutarı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 senesi için heyecan dolu geri sayım başladı ve her sene olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango çekilişinde şansını denemek ve ikramiye kazanmak isteyenler yılbaşına özel bilet almak istiyor ve fiyat araştırması yapıyor. Aynı zamanda Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye miktarı da belli oldu. İşte ayrıntılar…

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

    Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

    Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL

        YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

        Yılbaşında bilet almak isteyenler biletleri bayilerine gidebilir. Dileyen de "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alabilir.

        MİLLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyenin tutarı: 120 milyon TL

        MİLLİ PİYANGO NEDİR?

        Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

        710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

        2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

            MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

            Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

            Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

            Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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            Haberler Ekonomi Yılbaşı bilet fiyatları 2022 ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Büyük ikramiye…
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