Son viraja girildi! Asgari ücretliye yeni maaş: %35-40 aralığında zam, işçiler 4 bin TL'yi işaret etti





Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de "Bu yıl hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.