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    Son viraja girildi! Asgari ücretliye yeni maaş: %35-40 aralığında zam, işçiler 4 bin TL'yi işaret etti

    Asgari ücrette ikinci buluşma dün yapıldı. İşçiler ‘4 bin lirayı’ işaret ederken, zam için yüzde 30- 45 aralığına dikkat çekildi. Gözler yarınki toplantıda. İşte asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Asgari ücrette son viraj

    Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



    Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı telefon konuşmasında bekledikleri rakamı iletirken, memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi.



    BAKAN İLE KONUŞTU
    Edinilen bilgiye göre; işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi.



        Kamuoyunda oluşan rakamların ortada olduğunu ifade eden Atalay, "Oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur" ifadesini kullandı.



        Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de "Bu yıl hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.



        ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TİSK'TE
        Yarın TİSK'te yapılacak üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak.



            Uzmanlar, asgari ücret artışının yüzde 30'un altına inmesinin ve yüzde 45'in üzerine çıkmasının zor olduğunu belirterek, kritik eşiğin 4 bin lira olduğunu ifade ediyor.

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            Haberler Ekonomi Son viraja girildi! Asgari ücretliye yeni maaş: %35-40 aralığında zam, işçiler 4 bin TL'yi işaret etti
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