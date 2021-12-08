Son viraja girildi! Asgari ücretliye yeni maaş: %35-40 aralığında zam, işçiler 4 bin TL'yi işaret etti

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı telefon konuşmasında bekledikleri rakamı iletirken, memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi.
BAKAN İLE KONUŞTU
Edinilen bilgiye göre; işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi.