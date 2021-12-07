Öğretmen zam oranı bekar, evli, çocuklu! 2022 Öğretmen maaşı kademeye, dereceye göre ne kadar olacak? Öğretmene ocak zammı ne kadar?

ÖĞRETMENE OCAK ZAMMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının tamamı şöyle;

''Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır.

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz.''

Uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak. Öğretmenlerin baş öğretmen kadrosuna geçtikleri taktirde de bu artış 2.000 TL olacak.