Öğretmen zam oranı bekar, evli, çocuklu! 2022 Öğretmen maaşı kademeye, dereceye göre ne kadar olacak? Öğretmene ocak zammı ne kadar?

Milyonlarca çalışan memur işçi 2022 maaş zammını heyecanla bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklandıktan sonra yeni zamlı maaşlar 2022 yılının ocak ayından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Memur maaş zamlarının 2022 derecesine göre ne kadar, kaç para olacağı araştırılıyor. Peki Öğretmene ocak zammı ne kadar? 2022 Öğretmen maaşı kademeye göre ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları haberimizde! İşte bekar, evli, çocuklu öğretmen zam oranı!
ÖĞRETMENE OCAK ZAMMI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının tamamı şöyle;
''Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır.
10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz.''
Uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak. Öğretmenlerin baş öğretmen kadrosuna geçtikleri taktirde de bu artış 2.000 TL olacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI KADEMEYE, DERECEYE GÖRE NASIL?
Öğretmen maaşları, öğretmenin medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor.
BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI
Öğretmen 9/1:
2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL.