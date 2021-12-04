Ek AGİ, aile yardımı, vergi, SGK prim sürprizi! Artış oranı %30'u geçecek! Türk İş, Disk ve Hak İş 2022 asgari ücret zammını açıkladı!

Yapılan ankette de iş dünyası asgari ücrette çoklukla 3500-3750 arasında bir rakam beklediğini işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi.

Arada çok bir miktarın olmaması anlaşmanın süratle yapılacağını da meydana koyuyor.

Önümüzdeki hafta 7 Aralık ve 9 Aralık'ta yapılacak iki toplantı sonrasında meydana çıkacak olan yeni asgari ücretin bilhassa vergi ve direkt desteklerle yükselmesi bekleniyor.