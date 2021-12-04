Ek AGİ, aile yardımı, vergi, SGK prim sürprizi! Artış oranı %30'u geçecek! Türk İş, Disk ve Hak İş 2022 asgari ücret zammını açıkladı!

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları asgari ücretin tespit edilmesini bekleyen işçileri de ilgilendiriyor. 3 sendikanın ortak açıklamasında 2022 asgari ücret amacıyla "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını olası kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir" isteği yer aldı. Son gelen bilgiler ışığında bu zamana kadar enflasyon seviyesinin üstünde refah payı ile eş güdümlü tespit edilen asgari ücret amacıyla sene sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile eş güdümlü artış seviyesi yüzde 30'u geçebilecek. Bakıldığı zaman asgari ücretin netinin 3.900 liraya erişerek 4 bin liraya yaklaşması olası olacak.
Bu güne kadar enflasyon seviyesinin üstünde refah payı ile eş güdümlü tespit edilen asgari ücret amacıyla sene sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile eş güdümlü artış seviyesi yüzde 30'u geçebilecek.
Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya erişerek 4 bin liraya yaklaşması manasına gelecek.
Zaten tekrardan değerleme seviyesinde yani yüzde 36.2 olarak oluşturulan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor.
Yapılacak direkt destek ve vergi destekleriyle rakam daha da artmış olacak.
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Yapılan ankette de iş dünyası asgari ücrette çoklukla 3500-3750 arasında bir rakam beklediğini işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi.
Arada çok bir miktarın olmaması anlaşmanın süratle yapılacağını da meydana koyuyor.
Önümüzdeki hafta 7 Aralık ve 9 Aralık'ta yapılacak iki toplantı sonrasında meydana çıkacak olan yeni asgari ücretin bilhassa vergi ve direkt desteklerle yükselmesi bekleniyor.