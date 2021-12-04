Emekliye yüzde 10.48 memura yüzde 12.48

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu dün açıklanan enflasyon verileriyle geldi. Temmuz-Kasım verileri memurların ve memur emeklilerinin yüzde 7.48 enflasyon farkı alacağını gösterdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da şimdiden yüzde 10.48'e ulaştı.

NASIL BELİRLENİYOR?

Memurların ve emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne çıkarsa SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı o olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin alacağı fark olacak.

ÇİFTE ZAM VAR

6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48'e ulaşırken, memur ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam ve yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı. Kesin oran için geriye 1 aylık veri kaldı. Aralık enflasyonu, kesin zam oranlarını ortaya koyacak. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

YILLIK YÜZDE 24 OLURSA

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.33 olabilecek. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11.33 enflasyon farkıyla yüzde 16.33'e ulaşacak.

KİRAYA EN ÇOK YÜZDE 17.7 ZAM

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayındaki kira artışı belli oldu. Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 17.71 zam yapılabilecek. Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17.71'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, kirada bu ay azami artış oranı olarak uygulanacak.

ESKİ SİSTEME GÖRE % 39

Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu. 2 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 38.94 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 38.94 artışla yenilenecekti.

PATLICAN ŞAMPİYON

Tüketici Fiyat Endeksi Kasım'da aylık bazda yüzde 3.51artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21.31 oldu. Kasım'da ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 28.9 ile lokanta ve otellerde görüldü. En fazla fiyat artışı yüzde 24.81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38.76 ile karnabaharda görüldü.