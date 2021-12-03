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    Rakip firmaya geçmek suç değil

    İşçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu. Bölge Adliye Mahkemesi, rakip firmaya geçmenin suç olmadığını hükmetti. İşte haberin detayları ve sizler için derleidğimiz diğer haberler...

    Rakip firmaya geçmek suç değil
    E-Ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu. İşçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu. Bölge Adliye Mahkemesi; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.



    AKYAPI'DAN LİMONLU BAHÇE KONAKLARI
    Akyapı'nın     İstanbul Ümraniye'de hayata geçirdiği Limonlu Bahçe Konakları'nın satışları ön talep avantajlarıyla başlıyor. 850 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip proje, 15 blokta toplam 509 daireden oluşuyor, ayrıca 148 adet ticari alan yer alıyor. Akyapı Başkanı Mahmut Asmalı, "Projelerimiz Ümraniye, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de yer alacak. İlk projemiz Limonlu Bahçe Konakları olurken, ikinci projemiz Büyükçekmece'de bir villa projesi. Üçüncü olarak Hadımköy'de sanayi projesi geliştiriyoruz" dedi.
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