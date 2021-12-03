Kasım enflasyon oranı açıklandı mı 2021? Son 5 aylık enflasyon farkı ne kadar kaç oldu? SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geldi?

Enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediyor. Her yeni aya girildiğinde geçmiş ayın enflasyon oranları belli oluyor. Aralık ayının ilk haftasında olduğumuz şu günlerde de Kasım ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Peki Kasım enflasyon oranı açıklandı mı 2021? Emekli ve memur enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Son 5 aylık enflasyon farkı ne kadar kaç oldu? SGK, SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geldi?
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI 3 ARALIK 2021?
Kasım ayı enflasyon rakamları bugün (3 Aralık 2021) saat 10.00'da açıklanacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi taki ediniz. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklentisine de haberimiz devamında ulaşabilirsiniz. İşte Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçları şöyle;
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!
AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak.
Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.
Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.