Kasım enflasyon oranı açıklandı mı 2021? Son 5 aylık enflasyon farkı ne kadar kaç oldu? SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geldi?

YÜZDE 11'İ AŞACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.