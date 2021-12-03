Aralık kira zam oranı açıklandı mı Kiralara ne kadar zam geldi? TÜİK TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç çıktı?

Ev sahibi ve kiracılar arasında yapılan sözleşmelerde kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte güncelleme gelecek. Ekim ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde %17,09 artış yaşanmıştı. Gözler bu kez Aralık ayı kira zam oranında. Peki; Aralık kira artış oranı açıklandı mı? Kiralara ne kadar zam geldi?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00'da açıklanacak. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayında kiralara yapılacak kira zam oranı da belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 17,09 oldu.

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 17,09

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 341,8 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.341,8 TL

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: yüzde 16,42

Zam bedeli 164,20 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL (Örnektir)

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının kasım ayında ödeyeceği kira zammı 341,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.341,8 lira olarak gerçekleşmektedir.