İhracatçılardan 4x4’lük rekor

Türk ihracatçısı; Kasım ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 11 ayı ihracat rekorları kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Kasım ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.4 artışla 21.5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında da ihracatta yüzde 34 artış sağlandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, Ocak-Kasım döneminde 203.1 milyar dolar oldu. 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı" diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle de "Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız, hatta 2022 hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, Ocak-Kasım döneminde 203.1 milyar dolar oldu. 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı" diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle de "Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız, hatta 2022 hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.