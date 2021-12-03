Engelliye 4 alanda destek! Maaş, erken emeklilik, hibe imkanı ve vergi kolaylığı...







ERKEN EMEKLİLİK: Engelleri bulunanlar için erken emeklilik imkanları var. Malulen emeklilik; sonradan çıkan rahatsızlıklarla ya da iş kazasıyla gerçekleşiyor, çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolması şartı bulunuyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. En az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.