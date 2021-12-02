THY, rotayı yeni hatlara çevirdi (Ekonomi haberleri)

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ekşi, THY'nin yeni hatlar arayışında olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz. Afrika'da birkaç ülke var. Fizibiliteler, incelemeler devam ediyor. İncelemeler bittiği zaman açıklayacağız."

GELECEĞİ ÇİZDİ

ABD merkezli Hennessey, dünyanın ilk elektrikli 6 tekerlekli hiper arabası için kolları sıvadı. Project Deep Space olarak tanımlanan aracın çizimleri görücüye çıkarıldı. Buna göre; 6x6 olan yani 6 farklı tekerlek üzerine kurulan uzun gövdeli hiper otomobil, 400 beygirlik elektrik motorlarını her bir tekerin arkasına ayrı ayrı konumlandırıyor. 4 kişilik aracın, 2400 beygirlik güce sahip olması, 2026'da üretimine geçilmesi planlanıyor. İlk etapta 105 adet üretilmesi hedeflenen aracın fiyatının 3 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Araç için pek çok zenginin şimdiden sıraya girdiği söyleniyor.