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    THY, rotayı yeni hatlara çevirdi (Ekonomi haberleri)

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ekşi, THY'nin yeni hatlar arayışında olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz. Afrika'da birkaç ülke var. Fizibiliteler, incelemeler devam ediyor. İncelemeler bittiği zaman açıklayacağız."

    THY, rotayı yeni hatlara çevirdi

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ekşi, THY'nin yeni hatlar arayışında olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz. Afrika'da birkaç ülke var. Fizibiliteler, incelemeler devam ediyor. İncelemeler bittiği zaman açıklayacağız."

    GELECEĞİ ÇİZDİ
    ABD merkezli Hennessey, dünyanın ilk elektrikli 6 tekerlekli hiper arabası için kolları sıvadı. Project Deep Space olarak tanımlanan aracın çizimleri görücüye çıkarıldı. Buna göre; 6x6 olan yani 6 farklı tekerlek üzerine kurulan uzun gövdeli hiper otomobil, 400 beygirlik elektrik motorlarını her bir tekerin arkasına ayrı ayrı konumlandırıyor. 4 kişilik aracın, 2400 beygirlik güce sahip olması, 2026'da üretimine geçilmesi planlanıyor. İlk etapta 105 adet üretilmesi hedeflenen aracın fiyatının 3 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Araç için pek çok zenginin şimdiden sıraya girdiği söyleniyor.

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    Haberler Ekonomi THY, rotayı yeni hatlara çevirdi (Ekonomi haberleri)
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