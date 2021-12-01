Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri açıklandı mı?

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" açıklamasında bulundu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yaptı. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücret toplantı tarihleri açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 2. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Toplantı tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık.
Bu durumda yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirlenmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.