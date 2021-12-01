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    • Ekonomi
    • 01.12.2021 15:17
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    • 01.12.2021 15:17
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    Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri açıklandı mı?

    Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret görüşmeleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Bugün milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı bugün gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." diyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücret toplantı tarihleri açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

    Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" açıklamasında bulundu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yaptı. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücret toplantı tarihleri açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Asgari ücret 2. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Toplantı tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık.

    Bu durumda yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirlenmesi bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

        ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLIYOR

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak.

        Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

        İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

        GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

        Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

        Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

        Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri açıklandı mı?
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