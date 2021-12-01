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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 11:05
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    • 02.12.2021 11:06
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    2 Aralık Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Benzine indirim son dakika! EPGİS 2 Aralık indirimli benzin fiyatları!

    Son dakika haberine göre, 2 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Benzine indirİm mi geldi? 2 Aralık Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz fiyatları kaç TL olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    Benzine 58 kuruş indirim geldi!

    2 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

    EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

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    Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        MOTORİNE DE İNDİRİM YAPILDI!

        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), 30 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı.

        Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,78 liradan 9,34 liraya, Ankara'da 9,86 liradan 9,42 liraya, İzmir'de ise 9,88 liradan 9,44 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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        Haberler Ekonomi 2 Aralık Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Benzine indirim son dakika! EPGİS 2 Aralık indirimli benzin fiyatları!
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