2 Aralık Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Benzine indirim son dakika! EPGİS 2 Aralık indirimli benzin fiyatları!

2 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.