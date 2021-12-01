2 Aralık Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Benzine indirim son dakika! EPGİS 2 Aralık indirimli benzin fiyatları!

2 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.
EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.
2 ARALIK OPET, BP, SHELL: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?
Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.