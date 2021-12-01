AGİ kaç para oldu? 2022 AGİ zam tablosu: AGİ ne kadar arttı? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücret pazarlığı başladı. Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretle ilgili son açıklamasında "Asgari ücreti şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." diye konuştu. Yılın son ayında asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün gerçekleştirildi. Net, brüt asgari ücretin yanı sıra AGİ'ye gelen zam da merak ediliyor. Peki; AGİ ne kadar arttı? AGİ kaç para oldu? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu? 2022 AGİ zam tablosu nasıl?

2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da başladı. Aralık ayı içerisinde yapılacak diğer toplantılarla birlikte asgari ücretl ile birlikte AGİ de belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücreti şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak." ifadelerini kullandı.