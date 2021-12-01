2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? Hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı. Son dakika haberine göre, hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Peki, hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? İşte son dakika haberinin detayları...