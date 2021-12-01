2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? Hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı. Son dakika haberine göre, hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Peki, hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? İşte son dakika haberinin detayları...
HEMŞİRE, UZMAN PRATİSYEN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusundaki soruya Erdoğan, "5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." yanıtını verdi.
SON DAKİKA! HEKİMLERE EK GÖSTERGE ZAMMI KABUL EDİLDİ!
Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" dedi.