Sakarya’dan Expo 2029 hazırlığı (Ekonomi haberleri)

Dış mekan süs bitkisi üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunan Sakarya, A1 kategorisinde Expo 2029'a aday oldu. Uluslararası Bahçecilik Bitkileri Federasyonu'nun dünyanın farklı şehirlerinde 5 yılda bir düzenlediği organizasyon, bu alandaki en geniş katılımlı etkinliklerden biri. 6 ay sürecek organizasyona, 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesi tahmin ediliyor. Sakarya'nın Expo 2029 için en güçlü aday olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya Nehri'nin kenarına inşa edeceğimiz Expo 2029 Sakarya Proje Uygulama alanı, yeni çevreci yaşam ve rekreasyon merkezi olacak. Proje tamamlandığında burada 86 tür ve 255 çeşit olmak üzere 29 bin ağaç grubu bitki ile 54 tür ve 107 çeşitten oluşan 80 bin çalı grubu bitki dikeceğiz" dedi.

GASTRONOMİ TRENİ SEFERE BAŞLIYOR

TÜRSAB, gastronomi turizminin yaygınlaştırılması amacıyla Gastronomi Treni projesini yeniden hayata geçiriyor. Yakında seferlerine başlaması planlanan tren ile yolculara hem vagonlarda hem de güzergahları boyunca bölgesel lezzetler sunulacak. TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz, şu bilgileri verdi: "2019'da başlattığımız projeye Covid-19 şartları engel oldu. Şimdi tekrar gündemimize aldık. Gerek trende gerek yol boyunca yerel lezzetleri yolculara sunacağız. Ayrıca uzun süreli duraklamalar yaparak yerel ürünlerin alınması yönünde bir çalışmayı devam ettirmeye gayret edeceğiz. Gelecekte bir charter haline dönüştürmeyi planladığımız proje hızla ilerlemekte. Daha sonra başka rotalarımız da olacak." Barış ŞİMŞEK

HER KREDİYE SİGORTA ŞARTINA SON

Milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren her krediye sigorta zorunluluğu sona eriyor. Vatandaşı bezdiren sürpriz ücretlere ve sigortacılık ürünlerine yüklenen bankalar yakın takibe alındı. Kredi kullanımında sigorta şartına ilişkin tüketicilerden gelen şikayetler Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu konudaki sorulara BDDK ve SEDDK'dan gelen değerlendirmelerle yanıt verdi. Hayat sigortası satın alan vatandaşların cayma haklarına dikkat çeken Elvan, "Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir" dedi. Hazal ATEŞ

ÇALIŞANA 5 BİN TL ÇOCUK DESTEĞİ

Yüzbinlerce çalışan anneye süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası başta olmak üzere birçok başlıkta destek ödemeleri yapılıyor. Çalışan Anne Desteği kapsamında yapılan ödeme tutarı yaklaşık 4 bin 640 liraya, engelli çocuğu alana da 5 bin 360 liraya ulaştı. Gelecek yıl ise yapılacak ödeme tutarı 5 bin liraya ulaşacak, engelli çocuğu olan da 5 bin 700 lira alacak. Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden yararlanıyor. Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (Çalışan Anne Desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) destek alabiliyor. Çalışan Anne Desteği 325 euro olup, özel gereksinimli annelere aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki ile toplam 6 bin çocuk bakıcısına destek sağlanırken; Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara 100 euro ödeniyor. Hazal ATEŞ

ÖDÜLLER MOTİVE EDİYOR

Rönesans Holding, 'Stevie Awards'ta, sosyal sorumluluk projeleri 'Duygu Paylaşım Evi' ile 'Gümüş Stevie', üniversite öğrencilerine yönelik 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' ile de 'Bronz Stevie' ödülüne layık görüldü. Rönesans Holding Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "İki ödülün depremzede çocuklarımızın ve üniversiteli gençlerimizin hayatına dokunan çalışmalarımıza verilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Saygın ödüller bizi motive ediyor" dedi.

VAKIFBANK'TAN VİNOV HAMLESİ

'Bir sonraki bankacılık' mottosuyla yola çıkan VakıfBank, yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi 'Vinov'u hizmete sunmaya hazırlanıyor. Borçlu ve alacaklılar arasında tüm ihtiyaçları karşılayan Vinov'u kullanmak için alacaklının VakıfBank müşterisi olma zorunluluğu da bulunmuyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye bankacılık sektöründe bir ilk olan Vinov, tüm müşteri türlerine hitap etmesinin yanı sıra mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp kredinin yakıtı yapıyor" dedi.

AYAKKABI SEKTÖRÜNE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

FLO Mağazacılık, yapay zeka projesi FLO WISE'ı hayata geçiriyor. Projenin ilk ayağında yapay zeka destekli iade çalışmaları ele alınıyor. FLO müşterilerinin mağazalara getirdiği hasarlı ürünleri için anlık olarak çalışacak ve ürünle ilgili geçmiş iade bilgileri, ürünün özellikleri ve hasar tipi arasındaki ilişkiyi, mevsim koşullarına dayanan analizi, ürünü üreten tedarikçinin kalite geçmişi, benzer ürünlerdeki iade istatistikleri ve hatta geçmiş müşteri davranış analizi gibi birçok parametreyi dikkate alarak bir yapay zeka asistanı kullanılacak. Ürünün materyalinden üreticisine ve müşterisine, birçok veri analiz edilecek. Bir ürünü zaman kayıplarına neden olacak fiziki inceleme sürecine sokmadan ürün hasarlarının anlık tespit edilebilecek olması müşteri memnuniyetini artıracak. Lojistik ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edilecek. Projenin ikinci ayağında ise bütünlüğü (sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm bulunacak. Tek kalmış ayakkabılar, doğru mağazalarda eşleştirilerek satışa kazandırılacak.

MAKEDONYA VE KARADAĞ'A AÇILDI

DEFACTO, Makedonya'da ve Karadağ'da ilk mağazasını açtı. 100'den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren DeFacto'nun CGO ve COO'su Serdar Ersoy, "Makedonya ve Karadağ ilk kez giriş yaptığımız iki pazar olmasına rağmen en çok önem verdiğimiz pazarların başında geliyor. Yatırımlar sürecek" dedi.

36 BİN FİDANA CAN SUYU

Çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yürüten Aras Kargo, Ege Orman Vakfı işbirliği ile Kuşadası- Yaylaköy mevkiinde 36 bin fidanlık orman oluşturdu. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, CFO'su Barbara Hagen ve genel müdür yardımcılarının yanı sıra Aras Kargo Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili'nin katılımıyla düzenlenen törende fidanlar toprakla buluştu.