Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2021 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2021 14:12
    ABONE OL

    Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

    Merkez Bankası’ndan önemli anlaşma

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

    Yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babadan bebeğe kan donduran işkence!
    Haberler Ekonomi Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı
        SON DAKİKA