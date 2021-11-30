Binlerce üretici son günlerde çiğ süt fiyatları hakkında yapılacak açıklamayı bekliyordu. Ulusal Süt Konseyinin internet sitesinde yapılan açıklamada çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Peki, çiğ süt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Çiğ süt tavsiye satış fiyatı kaç lira? İşte merak edilenler...
ÇİĞ SÜT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Ulusal Süt Konseyinin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.
Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."