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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 10:33
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    • 30.11.2021 10:33
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    Çiğ süt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Çiğ süt tavsiye satış fiyatı kaç lira?

    Çiğ süt fiyatları binlerce üretici vatandaş tarafından merak ediliyor. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunun 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatının yeniden belirlemesi üretici memnun etti. Peki, çiğ süt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Çiğ süt tavsiye satış fiyatı kaç lira? İşte yapılan son açıklama...

    Çiğ süt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Binlerce üretici son günlerde çiğ süt fiyatları hakkında yapılacak açıklamayı bekliyordu. Ulusal Süt Konseyinin internet sitesinde yapılan açıklamada çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Peki, çiğ süt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Çiğ süt tavsiye satış fiyatı kaç lira? İşte merak edilenler...

    ÇİĞ SÜT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Ulusal Süt Konseyinin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.

    Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

    "Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

        Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, konuya yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesinden memnun olduklarını belirtti.

        Özcan, "Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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