Bu otomobil modelleri 195.000 TL’nin altında satılıyor! Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10... Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat!

Ekim ayında Türkiye'de en fazla satan otomobiller

Ekim ayında Türkiye'de en çok satış yapan markalara baktığımızda listenin başında bu kez Volkswagen'i görüyoruz. Son dönemde Türkiye yatırımını askıya almasıyla gündemde olan Alman üretici, 5 bin 454 adet satışla birincilik koltuğuna yerleşmiş. İkinci sırada ise 3 bin 885 adet satışla Fiat yer alıyor. 2019'un on aylık döneminde ise Renault hala lider.

Ekim'de en çok satan ilk beş marka şöyle:

Volkswagen: 5.454 adet

Fiat: 3.885 adet

Hyundai/Peugeot: 2.511 adet

Renault: 2.434 adet