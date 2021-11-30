Bu otomobil modelleri 195.000 TL’nin altında satılıyor! Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10... Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat!

Sıfır otomobil almak için araştırma yapan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren bir haber veriyoruz. İnternette en çok aratılan konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. Sıfır araba dolar kurundaki artış, vasıtalarda yaşanan çip krizleri ve oluşturulan zamlarla eş güdümlü araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Bu bağlamda baktığımız zaman 195.000 TL'nin altında yer alan yalnızca 3 tane marka ve model kaldı. Bu arabalara baktığımız zaman Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10 olarak karşımıza çıkıyor.
195 Bin TL'nin Altında 3 Araç Kaldı
Ekim ayında 56 bin 746 vasıta satılırken, binek ve hafif ticari vasıta olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet satışla ilk sırada yer aldı. Yapılan zamlar ardından Kasım ayında piyasada 195 Bin TL'nin altında sadece 3 vasıta kaldı. Sıfır vasıta alabilmek isteyenleri ilgilendiriyor. Yapılan zamlar ardından kişilerin en merak ettiği konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. İnternette en çok aratılan konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. Sıfır vasıta Dolar kurundaki artış, vasıtalarda yaşanan çip krizleri ve oluşturulan zamlarla eş güdümlü araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Kia Rio Cool 1.2l 84 PS Manuel: 191 bin 900 TL'den,