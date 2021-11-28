Dikkat cezalar artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde yeniden değerleme oranının, ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda tebliğde yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,2 olarak tespit edildiği aktarıldı. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen % 36,2 oranında artacak. Ehliyet, pasaport gibi belgelere ödenen harçlar artacak. Başta trafik cezaları olmak üzere birçok cezalarda da artış olacak. Ancak bu oranı Cumhurbaşkanı'nın indirme yetkisi var.
ORAN YÜZDE 36.2
Yeniden değerleme oranı % 36,2 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı indirme yetkisi var. Erdoğan, daha önce bu yetkiyi kullanmıştı.
ORAN YÜZDE 36.2
Yeniden değerleme oranı % 36,2 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı indirme yetkisi var. Erdoğan, daha önce bu yetkiyi kullanmıştı.