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    Gözler kılavuza çevrildi! Hemşire, ebe, teknisyen ve tekniker ataması yapılacak!

    Sağlık Bakanlığı'nın 40 bin personel alımı için düğmeye basıldı. Detaylar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla belli oldu. 40 bin yeni kadronun 30 bini sağlık personeli için ayrıldı. 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, ÖSYM tarafından KPSS puanına göre yerleştirilecek. Mülakat yapılmayacak. Bakanlık ayrıca 10 bin sürekli işçi alacak.

    Sağlıkçı aranıyor

    Sağlık Bakanlığı'nın 40 bin personel alımı için düğmeye basıldı. Detaylar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla belli oldu. 40 bin yeni kadronun 30 bini sağlık personeli için ayrıldı.

    HANGİ ALANDA ALINACAK?
    Bu kapsamda hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımlar yapılacak.

    Hangi branşta kaç kişinin alınacağı, başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak.

    PUANA GÖRE YERLEŞTİRME
    30 bin sözleşmeli sağlık personeli, ÖSYM tarafından KPSS puanına göre yerleştirilecek. Mülakat yapılmayacak. Bakanlık ayrıca 10 bin sürekli işçi alacak. İşçi alımı da yine mülakat yapılmadan gerçekleştirilecek. Kurayla alım yapılacak.

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