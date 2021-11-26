27 Kasım Bitcoin son dakika yorumlar! Bitcoin neden düşüyor? Coinler ne zaman yükselecek? Bitcoin haberleri son dakika...

Kripto para piyasalarında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arama motorlarında 'Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Kasım kripto paralar neden düşüyor?' Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında bazı kripto para birimlerinin neden düştüğü merak ediliyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesini test ederek rekor kırmasının ardından Çin ve ABD'den gelen yaptırım haberleri ve kâr realizasyonlarının etkisi ile 55.300 dolar seviyesine kadar geriledi.
ANLIK BİTCOİN FİYATI!
1 BTC = $ 55.162,7 (-2.450,2) ( -4,25%)
10 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin 15 gündür düşüşünü sürdürerek 56 bin dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bitcoin ile beraber alt-coin diye tabir edilen diğer kripto paralar için de kayıp büyük oldu.