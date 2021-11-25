Öğretmenlere özel kanun! 3600 ek gösterge...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğretmenler Günü müjdesi olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın bir zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:
"Bu düzenleme sayesinde Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde, öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır. 3600 ek göstergeyle birlikte yeni düzenlemenin şimdiden tüm öğretmen camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğretmenler Günü müjdesi olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın bir zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:
"Bu düzenleme sayesinde Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde, öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır. 3600 ek göstergeyle birlikte yeni düzenlemenin şimdiden tüm öğretmen camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."