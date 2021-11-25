Konut yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya (Ekonomi haberleri)

Hepsiemlak verilerine göre, İstanbul satılık konut piyasasında dikkati çeken ve son 1 yılda yüzde 64-73 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü oldu.
Ankara'da tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Pursaklar liste başında yer alırken; Pursaklar'ı Polatlı, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut takip etti.
İzmir'de ise fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Dikili, Seferihisar, Urla ve Menderes geldi. Antalya'da Döşemealtı başı çekti.
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM
Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi. Düzenleme ile ayrıca, telif sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
TÜRKSAT 5B ARALIK SONUNDA FIRLATILACAK
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun önümüzdeki ay fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Nakliye hazırlıklarının bu ay tamamlanmasının ve fırlatıcı firma Space X'in tesislerine nakledilmesinin planlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Aralık ayının sonunda Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılması planlanıyor" dedi.
İTO: KUR ATAKLARI MANİPÜLATİF
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmiyoruz. Tartışmalar faiz-kur ekseninden uzaklaştı. Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz. Kur atakları manipülatif."
SİPARİŞ REKORU
HEPSİBURADA'NIN yılın 3'üncü çeyreğindeki satışları yüzde 49.8 artışla 6.5 milyar liraya yükseldi. 3'üncü çeyrekte sipariş adedi de yüzde 71.5 artarak 13.8 milyona ulaştı. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Türkiye'nin e-ticaret alanındaki birikiminin ülkemizde kalması, e-ticaretle üretilen katma değerin yatırıma dönüşmesi için çalışacağız" diye konuştu.
Ankara'da tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Pursaklar liste başında yer alırken; Pursaklar'ı Polatlı, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut takip etti.
İzmir'de ise fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Dikili, Seferihisar, Urla ve Menderes geldi. Antalya'da Döşemealtı başı çekti.
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM
Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi. Düzenleme ile ayrıca, telif sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
TÜRKSAT 5B ARALIK SONUNDA FIRLATILACAK
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun önümüzdeki ay fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Nakliye hazırlıklarının bu ay tamamlanmasının ve fırlatıcı firma Space X'in tesislerine nakledilmesinin planlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Aralık ayının sonunda Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılması planlanıyor" dedi.
İTO: KUR ATAKLARI MANİPÜLATİF
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmiyoruz. Tartışmalar faiz-kur ekseninden uzaklaştı. Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz. Kur atakları manipülatif."
SİPARİŞ REKORU
HEPSİBURADA'NIN yılın 3'üncü çeyreğindeki satışları yüzde 49.8 artışla 6.5 milyar liraya yükseldi. 3'üncü çeyrekte sipariş adedi de yüzde 71.5 artarak 13.8 milyona ulaştı. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Türkiye'nin e-ticaret alanındaki birikiminin ülkemizde kalması, e-ticaretle üretilen katma değerin yatırıma dönüşmesi için çalışacağız" diye konuştu.