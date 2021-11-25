EPDK'dan flaş akaryakıt açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir

Ayrıca bilindiği üzere yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz.

Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü "bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak" ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır.

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