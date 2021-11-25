Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ çılgınlığına dikkat! Verilerinizi koruyarak alışveriş yapabilirsiniz

Kasım ayı dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-ticaret sektörü için hareketli geçiyor.



'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma' gibi adlarla düzenlenen indirim kampanyaları başlarken, tüketicilere 'Fırsatçılara dikkat' uyarısı geldi.