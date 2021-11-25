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    Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ çılgınlığına dikkat! Verilerinizi koruyarak alışveriş yapabilirsiniz

    'Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ gibi adlarla düzenlenen indirim kampanyaları başladı, tüketicilere ‘fırsatçılara dikkat’ çağrısı yapıldı. Verileri koruyarak hesaplı alışveriş yapmak için uyarılara kulak kabartın.

    Alış’veri’ş uyarısı

    Kasım ayı dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-ticaret sektörü için hareketli geçiyor.

    'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma' gibi adlarla düzenlenen indirim kampanyaları başlarken, tüketicilere 'Fırsatçılara dikkat' uyarısı geldi.




    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

    İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olun.




    3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığını tespit edin.

    Sitenin iletişim bilgilerini kontrol edin.

    Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyun.

    Sanal kartı tercih edin.



        İşlemlerinizi kendi cihazlarınız üzerinden gerçekleştirin.

        Güçlü parola belirleyin.

        Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olun.

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        Haberler Ekonomi Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ çılgınlığına dikkat! Verilerinizi koruyarak alışveriş yapabilirsiniz
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