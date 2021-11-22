THY günlük bin 49 seferle Avrupa’da 2. oldu

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Kasım arasında günlük 1.049 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, toplamda haftada 144 bin 345 uçuş, günde 20 bin 621 sefer gerçekleştirildi.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 2 bin 101 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.