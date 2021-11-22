Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 22 Kasım 2021 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak, 1.755,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
İŞLEM HACMİ 24,2 MİLYAR LİRA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile iletişim oldu.
YENİ REKOR
Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.