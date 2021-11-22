Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 22 Kasım 2021 BIST 100 son durum

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile iletişim oldu.