Konya Kağıt AŞ halka arz başvuru sonuçlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Halka arz işleminde başvurular geçen hafta sona erdi ve Konka'nın borsada işlem göreceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Konya Kağıt halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Konka borsada ne zaman işlem görecek? İşte bilgiler...
KONYA KAĞIT HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul'da KONKA kodu ile işlem görecek. Ancak henüz tarih açıklanmadı.
Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye'de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt AŞ, düzenli olarak temettü dağıtmasıyla da dikkat çekiyor. 130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak.
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, toplantıda yaptığı açıklamada, Konya Kağıt'ın 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Bera Holding'in bağlı ortaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bera Holding, 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor ve yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip. Konya Kağıt, grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yıllarda finansal tablolara bakıldığında Bera Holding'in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda sağlam durabilmeleri güçlü bir sermaye yapısına bağlıdır.