Başvuran hemen aldı! Milyonlarca çalışana güzel haber: İstifa edip... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti...

Milyonlarca çalışanın merak ettiği soruların başında, istifa edilmesi durumunda tazminatını alıp alamayacağı geliyor. Senelerce verilen emeğin tezahürü olan birikmiş tazminatını alamama fikri çoğu çalışanın iş değiştirmesini engelliyor. Kıdem tazminatına hak kazanmanız amacıyla aynı işverene bağlı olarak en az 1 sene çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Bu anlamda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, çok mesai ücreti amacıyla mühim bir karar geldi. Peki istifa edildiği taktirde tazminat hakkı yanar mı? Tazminat hangi şartlarda alınır? İşte cevabı...
İSTİFA DURUMUNDA TAZMİNAT ALINIR MI?
Kıdem tazminatı almak amacıyla kendi heves ve kusurunuz dışında çıkartılmanız lazım. Bu gerçekleşirse tazminat alırsınız. Bunun dışında 10 senenin dolması tazminat kazandırmıyor.
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İSTİFA ETSENİZ DE TAZMİNATINIZI ALABİLECEĞİNİZ DURUMLAR
Ancak istifa ederek tazminat alabilmenin birtakım istisnaları var.
1999 evveli sigortalıysanız 3600 gün şartıyla tazminat alabilirsiniz.
Askere giderken tazminatınızı alabilirsiniz.
Emeklilik amacıyla istifa ettiğinizde tazminat alabilirsiniz.
Ayrıca kadınlar şayet evliliklerinin üzerinden 1 sene geçmemişse istifa ederek tazminat alabiliyorlar.
İş Kanunu madde 24'te sıralanan haklı fesih şartları da istifaya tazminat kazandırıyor.
KIDEM TAZMİNATI İÇİN EMSAL KARAR VERİLDİ
Beton mikser operatörü olarak çalıştıkları inşaat şantiyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin düşük yatırıldığını, geçmiş dönem ücretlerinden kesintiler yapıldığını öne süren ve bunların ödenmediğini işveren temsilcisine dile getiren işçi ve 4 arkadaşı kapı önüne konuldu. İşçiler önce başka bir şehirdeki şantiyede görevlendirildi.
Görev yerlerinin keyfi olarak değiştirildiğini söyleyen 5 işçi, istifa etti. İşveren ise devamsızlık tutanağı düzenleyerek 5 işçiyi tazminatsız çıkardı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, hak aradıkları için kapı önüne konulduklarını öne sürdü. Her gün 07.30'dan gece 23.00-24.00 saatlerine kadar Cumartesi ve Pazar günleri ile genel tatiller dahil olmak üzere devamlı surette çalıştığını dile getirdi. Davacı işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve ödenmeyen ücret alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi ise davacının çalıştığı santralin kaldırılması neticesinde işçilerin başka bir kentteki tesise geçirildiğini, davacının birkaç arkadaşı ile yeni yerdeki görevlerine gelmediklerinin tutanak altına alındığını iddia etti. Tarafları dinleyen Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.