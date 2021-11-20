Turizmde hedef büyüdü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. 2018'de 630 dolara düşen kişi başına harcama, 2021'in ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin sunumunu yapan Ersoy, "Bugüne kadar 152 ülkede yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşan dizi filmlerimiz ülkemizin yurt dışındaki varlığını güçlendiren en etkili kültürel diplomasi araçlarından biri haline gelmiştir" diye konuştu.
ERKEN REZERVASYON BAŞLADI
Yerli turist için erken rezervasyon kampanyaları başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2022'nin yurt dışı turizmi açısından daha iyi bir yıl olacağını göz önüne alırsak, vatandaşın istediği yerde istediği tarihte uygun fiyata tatil yapabilmesi ancak erken rezervasyonla mümkün" dedi. Bağlıkaya, yurt dışından gelecek yüksek talebin sezonda uygun fiyatta tatil yapma olanağını ortadan kaldırabileceğini söyledi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin sunumunu yapan Ersoy, "Bugüne kadar 152 ülkede yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşan dizi filmlerimiz ülkemizin yurt dışındaki varlığını güçlendiren en etkili kültürel diplomasi araçlarından biri haline gelmiştir" diye konuştu.
ERKEN REZERVASYON BAŞLADI
Yerli turist için erken rezervasyon kampanyaları başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2022'nin yurt dışı turizmi açısından daha iyi bir yıl olacağını göz önüne alırsak, vatandaşın istediği yerde istediği tarihte uygun fiyata tatil yapabilmesi ancak erken rezervasyonla mümkün" dedi. Bağlıkaya, yurt dışından gelecek yüksek talebin sezonda uygun fiyatta tatil yapma olanağını ortadan kaldırabileceğini söyledi.