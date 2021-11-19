Son dakika kredi faiz indirimi: 19 Kasım Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar?

19 KASIM KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU 2021?

FAİZLER YÜZDE 1.20'YE DÜŞTÜ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

KONUT KREDİLERİNDE DE İNDİRİM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi sonrasında kamu bankaları konut kredi faiz oranlarını aşağı yönlü olarak güncellemişti.

İŞTE YENİ HESAPLAMA

Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Bugün yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. Şu anda 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor.

Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarının 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.