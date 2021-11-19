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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 10:04
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    • 19.11.2021 10:23
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    Son dakika kredi faiz indirimi: 19 Kasım Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar?

    Kamu bankaları tarafından kredi faiz indirimi müjdesi geldi. 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurdu. Kredi çekecekler indirimli ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, 19 Kasım Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları!

    takvim.com.tr
    Son dakika kredi faiz indirimi: 19 Kasım Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından son dakika açıklama geldi. 3 kamu bankası kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Peki, 19 Kasım Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları!

    19 KASIM KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU 2021?

    FAİZLER YÜZDE 1.20'YE DÜŞTÜ

    Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

    Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

    KONUT KREDİLERİNDE DE İNDİRİM OLMUŞTU

    Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi sonrasında kamu bankaları konut kredi faiz oranlarını aşağı yönlü olarak güncellemişti.

    İŞTE YENİ HESAPLAMA

    Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Bugün yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. Şu anda 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor.

    Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarının 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.

    İşte diğer bankaların faiz oranları;

    AKBANK

    Konut kredisi: 1.39
    Taşıt kredisi: 1.55
    İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)
    1,79'dan başlayan (Sigortasız)

    ING

    Taşıt kredisi: 1.59
    İhtiyaç kredisi: 1.35
    Konut kredisi: 1.52

    DENİZBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.89
    Taşıt kredisi: 1.81
    Mortgage Konut kredisi: 1.68

        QNB FİNANSBANK

        Konut kredisi: 1.69
        İhtiyaç kredisi: 1.39
        Taşıt kredisi: 1.85

        YAPI KREDİ

        Taşıt kredisi: 1,53
        Konut kredisi: 1,44
        İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlıyor

        TEB

        Taşıt kredisi: 1.61
        Konut kredisi: 1,58
        İhtiyaç kredisi: 1.59
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        Haberler Ekonomi Son dakika kredi faiz indirimi: 19 Kasım Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar?
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