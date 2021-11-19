2022 asgari ücret ile AGİ de yükselecek! Kim ne kadar alacak? Asgari ücret, asgari geçim indirimi AGİ hesaplama işlemi!

Alınacak tutar çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmasına, çocuk sayısına göre değişiyor. İşte zam formüllerine göre çalışanların 2022 AGİ tutarları…

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret hazırlıklar hızlandı. Hem işçi hem işveren tarafı tekliflerini hazırlarken, milyonlar da heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor.Çünkü her ay maaşlarla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Her yılın başında asgari ücretteki artışla birlikte çalışanların AGİ tutarı da yükseliyor.Halen çalışanlara 268 ile 456 lira arasında AGİ ödeniyor. Verilecek tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.Eğer mevcut sistemde bir değişiklik yapılmaz ise 2022 yılı için belirlenen asgari ücret, AGİ ödemelerini artıracak.