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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 18:19
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    • 19.11.2021 18:19
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    2022 asgari ücret ile AGİ de yükselecek! Kim ne kadar alacak? Asgari ücret, asgari geçim indirimi AGİ hesaplama işlemi!

    Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında asgari ücret konusu yer alıyor ve son gelişmeler merakla takip ediliyor. 2022 asgari ücret ile AGİ de yükselecek ve kim ne kadar alacak merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamı heyecanla beklerken bir yandan da asgari geçim indirimi AGİ’nin de ne kadar zamlanacağı araştırılmaya başlandı. Evlilik, çocuk ve eşin çalışma durumu gibi kriterler AGİ miktarını yakından etkiliyor. 2022 yılında hem asgari ücretin hem de AGİ’nin ne kadar artacağına ilişkin bilgiler…

    takvim.com.tr
    2022 asgari ücret ile AGİ de yükselecek!

    2022 asgari ücret ile AGİ de yükselecek! Kim ne kadar alacak? Asgari ücret, asgari geçim indirimi AGİ hesaplama işlemi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Yeni asgari ücret tüm çalışanların kazancını artıracak. Her ay maaşlarla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi, asgari ücret yüzde 25 artarsa 335-570, yüzde 30 artarsa 348-592 lira aralığına ulaşacak.

    Alınacak tutar çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmasına, çocuk sayısına göre değişiyor. İşte zam formüllerine göre çalışanların 2022 AGİ tutarları…

    1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret hazırlıklar hızlandı. Hem işçi hem işveren tarafı tekliflerini hazırlarken, milyonlar da heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor.Çünkü her ay maaşlarla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

    Her yılın başında asgari ücretteki artışla birlikte çalışanların AGİ tutarı da yükseliyor.Halen çalışanlara 268 ile 456 lira arasında AGİ ödeniyor. Verilecek tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.Eğer mevcut sistemde bir değişiklik yapılmaz ise 2022 yılı için belirlenen asgari ücret, AGİ ödemelerini artıracak.

        KİM NE KADAR ALACAK?

        Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 25 zamlanarak brüt 4 bin 471 lira 88 kuruşa yükselirse, AGİ tutarları 335-570 lira aralığına çıkacak.Bekar çalışanların eline geçecek AGİ tutarı 268,31 liradan 335,39 liraya yükselecek. Evli eşi çalışmayan çalışanın AGİ tutarı da çocuğu yoksa 402,47, 1 çocuklu ise 452,78, 2 çocuklu ise 503,09, 3 çocuklu ise 570,16 liraya ulaşacak.

        Eşi çalışanlara ödenecek AGİ ise çocuğu olmayanlarda 335,39, 1 çocuklularda 385,70, 2 çocuklularda 436, 3 çocuklularda 503,09 lirayı bulacak.
        Brüt asgari ücret yüzde 30 artışla 4 bin 650 lira 75 kuruşa yükselirse, çalışanların AGİ ödemesi de 348-592 lira aralığına çıkacak.Bekar çalışanın eline aylık 348,80 lira AGİ geçecek.

        Evli ama eşi çalışmayanların AGİ tutarı çocuksuzlarda 321,97 liradan 418,57 liraya, 1 çocuklularda 362,22 liradan 470,89 liraya, 2 çocuklularda 402,46 liradan 523,21 liraya, 3 çocuklularda 456,13 liradan 592,97 liraya yükselecek.Eşi çalışanların AGİ tutarı da çocuğu olmayanlarda 268,31 liradan 348,80 liraya, 1 çocuklularda 308,55 liradan 401,13 liraya, 2 çocuklularda 348,80 liradan 453,44 liraya, 3 çocuklularda 402,46 liradan 523,21 liraya ulaşacak.
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        Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret ile AGİ de yükselecek! Kim ne kadar alacak? Asgari ücret, asgari geçim indirimi AGİ hesaplama işlemi!
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